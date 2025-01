Henryk Sz., ksiądz uczący religii w jednej ze szkół w gminie Oława na Dolnym Śląsku, odpowie przed sądem za molestowanie seksualne nieletniej uczennicy. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ksiądz z Dolnego Śląska został oskarżony o molestowanie nieletniej uczennicy.

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia miało dochodzić od listopada 2023 do lutego 2024 roku. Oławska prokuratura oskarżyła duchownego Henryka Sz., który uczył religii w jednej z gminnych szkół, o molestowanie seksualne nieletniej uczennicy.

"Oskarżony usiłował doprowadzić małoletnią uczennicę do poddania się innym czynnościom seksualnym poprzez dotknięcie ręką jej piersi, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonej oraz dwukrotnie doprowadził ją do poddania się innym czynnościom seksualnym polegającym na dotykaniu ręką jej piersi" - przekazała w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek.

Dziewczynka w chwili przestępstwa nie miała ukończonych 15 lat.

Sz. nie przyznał się od zarzutów. Grozi mu od 2 do 15 lat więzienia.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Oławie.