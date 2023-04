32-latek został zatrzymany przez policjantów ze Zgorzelca. Mężczyzna jest podejrzewany do kradzież z jednej ze szkół i próbę włamania do kolejnej. Usłyszał łącznie 9 zarzutów, za które grozi mu nawet 15 lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci ze Zgorzelca poszukiwali sprawcy kradzieży mienia z jednej ze szkół. Jego łupem padły m.in. dwa rowery, a łączne straty oszacowano na 7 tys. złotych.

Sprawca próbował włamać się do kolejnej szkoły, jednak wypłoszyło go uruchomienie się alarmu. 32-latek uciekł, jednak zgubił nóż na terenie szkoły, do której zdążył się już dostać przez wybite okno.

Nóż zgubiony przez włamywcza / Dolnośląska Policja / Policja

Mężczyzna dostał się do szkoły przez wybite okno / Dolnośląska Policja / Policja

Dodatkowo mężczyzna podejrzewany jest o liczne kradzieże sklepowe. Jego łupem padały między innymi ubrania i alkohol, gdzie wartość strat wyniosła ponad 4 tys. złotych.

32-latek na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał łącznie 9 zarzutów.

Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem. W związku z tym, że był już karany za podobne przestępstwa, może spędzić za kratkami nawet 15 lat.