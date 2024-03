Kaplica na Dworcu Głównym we Wrocławiu stanie się miejscem rekolekcji. Pomysłodawcą jest kapelan kolejarzy archidiecezji wrocławskiej, ks. Jan Kleszcz. Spotkania zaczną się w niedzielę pod hasłem "kolej na nawrócenie".

Dworzec wrocławski / Shutterstock

Kaplica na wrocławskim dworcu na co dzień nie stoi pusta. Najczęściej odwiedzają ją podróżni i sami kolejarze. Chcąc wykorzystać ten fakt, ks. Jan Kleszcz wyszedł z nietypowym pomysłem.

Z tego wyrosła myśl, aby spróbować zorganizować pierwsze w dziejach świata, bo ja nie słyszałem, żeby gdziekolwiek były, a na pewno nie we Wrocławiu, rekolekcje na dworcu - powiedział duchowny.

Nabożeństwa będzie prowadził ks. dr Aleksander Radecki - teolog, rekolekcjonista, nauczyciel akademicki. Msze będą odprawiane od 17 do 23 marca o godz. 15.

Codziennie o godz. 15 w kaplicy jest cały tłum ludzi, którzy gromadzą się na koronkę do miłosierdzia bożego. Chcemy spróbować, czy da się to jakoś zagospodarować trochę więcej, niż te 15-20 minut, jakie zajmuje koronka, do powiedzmy godziny - dodał ks. Kleszcz.

Duchowny nawiązał też współpracę z telewizją katolicką EWTM, dzięki czemu dworcowe rekolekcje będą transmitowane w internecie.