Kobieta pędziła 172 km/h w terenie zabudowanym. Wskazała „ważny” powód

RMF24

43-letnia kobieta pędziła Skodą 172 km/h w terenie zabudowanym, przekraczając prędkość aż o 122 km/h. Policjanci zatrzymali ją na terenie gminy Dąbrowa w województwie opolskim. Kierująca straciła prawo jazdy na trzy miesiące, dostała mandat i 15 punktów karnych. Jaki wskazała powód przekroczenia prędkości?

Do zdarzenia doszło w niedzielę 30 sierpnia. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na kierującą Skodą poruszającą się z prędkością 172 km/h w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. Oznaczało to przekroczenie dopuszczalnej prędkości aż o 122 km/h.

Za kierownicą siedziała 43-letnia mieszkanka gminy Dąbrowa. Podczas kontroli kobieta tłumaczyła policjantom, że zapomniała zabrać z domu... telefon komórkowy i postanowiła po niego szybko wrócić.

Policja

Mandat i zatrzymane prawo jazdy

Za popełnione wykroczenie 43-latka została ukarana mandatem w wysokości 2,5 tys. złotych i 15 punktami karnymi. W związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym policjanci zatrzymali jej prawo jazdy na trzy miesiące. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez policyjny wideorejestrator.

Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych w skutkach zdarzeń drogowych. Pośpiech i chęć zaoszczędzenia kilku minut mogą mieć tragiczne konsekwencje. Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozsądek, dostosowanie prędkości do warunków na drodze i przestrzeganie obowiązujących ograniczeń.