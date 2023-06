Kilka śniętych ryb zostało odłowionych we wtorek z miejskiej fosy we Wrocławiu. To drugi w tym roku przypadek ujawnienia trucheł ryb.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock O śniętych rybach w fosie miejskiej na odcinku od pl. Orląt Lwowskich do ul. Świdnickiej poinformował we wtorek na Twitterze prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Znaleziono osiem padłych ryb. Odpowiednie instytucje zostały powiadomione. Zachowajmy ostrożność i zwracajmy uwagę również na zwierzęta - napisał Sutryk. To drugi w tym roku przypadek ujawnienia trucheł ryb w miejskiej fosie we Wrocławiu. Pierwszy odnotowano w kwietniu; wówczas też odłowiono około 100 kilogramów martwych ryb z położonego w okolicach Odry, niedaleko Wrocławia, Zbiornika Czernica. Największy pomór ryb w miejskiej fosie we Wrocławiu miał miejsce podczas katastrofy ekologicznej w Odrze, w sierpniu ubiegłego roku. Zobacz również: "Barokowi herosi". Nowa wystawa we wrocławskim muzeum

Dachowanie w centrum Wrocławia. Są ranni

Jest zażalenie Prokuratury Krajowej na decyzję ws. kopalni Turów

W Karkonoszach zakwitły różaneczniki alpejskie