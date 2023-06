KGHM Polska Miedź zainwestuje 1 mld zł w budowę własnej warzelni soli. Pozwoli to rocznie wyprodukować 1 mln ton soli przemysłowej i spożywczej. O połowę zmniejszy też ilość soli trafiającej do środowiska w trakcie procesu odwadniania kopalń.

KGHM - kopalnia miedzi w Polkowicach (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W piątek na konferencji prasowej w Lubinie zarząd KGHM Polska Miedź S.A. poinformował o swoim nowym projekcie budowy warzelni soli, która powstanie w pobliżu Huty Miedzi Głogów na Dolnym Śląsku.

Według założeń projektu do warzelni będą trafiać wody z odwadnianych kopalń, z których rocznie będzie można wytworzyć 1 mln ton soli przemysłowych i spożywczych. Praca warzelni pozwoli o 50 proc. zmniejszyć ilości soli trafiające do środowiska w trakcie procesu odwadniania kopalń. Zakłada się, że rocznie w warzelni będzie można wytworzyć także 70 tys. ton nawozów dla rolnictwa.

Spółka zainwestuje w projekt warzelni 1 mld zł i liczy, że zostanie on zrealizowany w ciągu 6 lat.

Prezes zarządu KGHM Tomasz Zdzikot podkreślił, że budowa warzelni soli to projekt o podwójnym znaczeniu - po pierwsze biznesowym, a po drugie ekologicznym.

Zakładamy, że instalacje, nad którymi już pracujemy mogą uczynić z KGHM największego producenta soli warzonej w naszym kraju. Rynek soli warzonej jest rynkiem interesującym, o tendencjach wzrostowych. Największym producentem na świecie są dziś Chiny, Stany Zjednoczone, Indie. W Europie to Niemcy, Francja, Holandia, Wlk. Brytania i Polska, która również zalicza się do grona jednego z największych producentów soli - powiedział prezes.

Dodał, że projekt KGHM sprawi, że spółka stanie się największym producentem soli warzonej w Polsce i podniesie też dzięki temu moce produkcyjne naszego kraju, co jest sposobem na podniesienie bezpieczeństwa surowcowego. Zapewni to dostęp do surowca, do produktu, którego wzrosty zapotrzebowania są przez rynek spodziewane - dodał Zdzikot.