Szlaki turystyczne, drogi leśne oraz fragment drogi krajowej nr 3 w okolicy Wodospadu Szklarka w Karkonoszach będzie w czwartek niedostępny. Saperzy będą w tym rejonie usuwać niewybuchy. Akcja rozpocznie się o godz. 9 i wstępnie potrwa do godz. 14.

Wodospad Szklarka / Shutterstock

Podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji poinformowała, że w czwartek terenu będą strzegli policjanci, strażacy oraz strażnicy i pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego.

W związku z pracami patrolu saperskiego związanymi z usuwaniem niewybuchów znalezionych w tzw. Sowieckich Dołach w Piechowicach w godzinach od 9 do 14 wystąpią utrudnienia w ruchu na krajowej 3 od parkingu przy Hotelu Las do Szklarskiej Poręby. Zamknięte zostaną również drogi i szklaki prowadzące do Wodospadu Szklarka oraz szlaki biegnące wzdłuż rzeki przy krajowej 3 od strony Szklarskiej Poręby i Piechowic do parkingu przy wodospadzie - powiedziała Bagrowska.

Dodała, że w związku z tymi pracami w rejonie zagrożenia przeprowadzona będzie ewakuacja znajdujących się tam ludzi.

Utrudnienia w ruchu mogą potrwać około 4 godzin. Ruch do Jakuszyc będzie odbywał się cyklicznie co 20 minut. Zamknięty będzie również parking przy Hotelu Las oraz przy wejściu na szlak prowadzący do Wodospadu Szklarka. W związku z wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń sytuacja na drodze może ulec zmianie - dodała policjantka.