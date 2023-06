​Karkonoski Park Narodowy zaprasza na "Wakacje z przyrodą i przygodą". Pierwsza z bezpłatnych wycieczek już w środę, 28 czerwca. Będą one organizowane do końca sierpnia. Dla turystów to okazja, by zobaczyć m.in. jednego z największych motyli w Polsce czy poszukać ametystów.

/ Karkonoski Park Narodowy / Facebook

Wakacje z przyrodą i przygodą to jest już nasza tradycja. To forma wyjścia do turystów z naszą edukacją. Co roku w Karkonosze przyjeżdża ich bardzo wielu. W większości wygląda to tak, że wszyscy chcą zdobyć Śnieżkę, czy zobaczyć jakieś największe atrakcje zobaczyć. A my ze swojej strony chcielibyśmy udostępnić trochę naszej wiedzy i tych atrakcji, o których nie wszyscy wiedzą - mówi Aleksandra Trytek z Karkonoskiego Parku Narodowego

Podkreśla, że "specjaliści - którzy na co dzień pracują w lesie czy w górach - prowadzą zajęcia, które są bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych". Dzięki temu można na przykład dowiedzieć się czegoś o największym polskim motylu dziennym, czyli niepylaku apollo. Jest okazja podejrzeć hodowlę, zobaczyć, a nawet dotknąć takiego motyla - dodaje.

Fioletowy zawrót głowy to jest wyprawa na ametysty, czyli na fioletową odmianę kwarcu. Ta wycieczka jest poza granicą parku w otulinie. Ponieważ na terenie parku nie można niczego pozyskiwać. W otulinie już taką możliwość mamy. Można sobie zabrać z tej wyprawy taką pamiątkę z Karkonoszy w postaci fioletowej odmiany kwarcu - tłumaczy Trytek.

Są też wyprawy takie bardziej wysokogórskie, dla zaawansowanych turystów. Ale to wszystko to pod opieką przewodnika. Podczas takiej wycieczki nie będzie tak jak zazwyczaj, że idziemy po prostu w górę ocierając pot z czoła. Możemy się zatrzymać. Spojrzeć na to, co nas otacza i dowiedzieć się o tym jak najwięcej - mówi Aleksandra Trytek.

W planie jest też wycieczka pod opieką leśniczego, który uwrażliwi i pokaże to, na co być może nie zwracamy uwagi na co dzień. Ślady obecności zwierząt, czyli między innymi tropy odbite w ziemi. Ale ślady to nie tylko tropy. To są też pozostawione pióra, pogryzione szyszki, ślady w drzewach zostawione zarówno przez ptaki i jelenie - dodaje.

Wycieczki będą organizowane do końca sierpnia w każdą środę, począwszy od najbliższej (28 czerwca).