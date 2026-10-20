Już dzisiaj wielka ewakuacja mieszkańców Wrocławia. Saperzy usuną bombę z czasów II wojny światowej

RMF24

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Dzisiaj rano we Wrocławiu rozpocznie się akcja usuwania 250-kilogramowej bomby lotniczej z okresu II wojny światowej. W związku z działaniami saperów ewakuowanych zostanie około 3 tys. osób z okolic ul. Kolejowej. Możliwe są także utrudnienia w ruchu drogowym i zmiany w kursowaniu pociągów.

Niebezpieczne znalezisko odkryto w ubiegłym tygodniu podczas prac ziemnych przy budowie kompleksu hotelowo-biurowego przy ul. Kolejowej. Od czwartku teren jest zabezpieczony przez policję, a do akcji przystąpią we wtorek saperzy.

Bomba waży aż 250 kilogramów i pochodzi z czasów II wojny światowej.

Ewakuacją objęte są adresy przy ulicach: Kolejowa, Prosta, Lelewela, Grabiszyńska, Jęczmienna, Pszenna, Owsiana, Stysia, Zielińskiego, Piłsudskiego, Skwierzyńska, Swobodna oraz place Rozjazdny i Legionów.

W sumie swoje domy i miejsca pracy będzie musiało opuścić około 3 tys. osób.

Obszar objęty ewakuacją/Fot. UM Wrocław

Gdzie się udać na czas ewakuacji?

Mieszkańcy mogą udać się do Narodowego Forum Muzyki przy pl. Wolności, gdzie przygotowano dla nich miejsce pobytu na czas akcji. Dla osób potrzebujących transportu podstawione zostaną autobusy MPK w kilku punktach miasta.

Utrudnienia w ruchu i apel do mieszkańców

W trakcie działań saperów mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu na ulicach w pobliżu ul. Kolejowej. PKP PLK zapowiada również możliwe zmiany w kursowaniu pociągów do czasu zakończenia operacji.

Swoje trasy zmienią także autobusy i tramwaje.

Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, apeluje do mieszkańców o współpracę.

Współpraca osób przebywających w tej strefie pozwoli ograniczyć utrudnienia i usprawnić przebieg całej operacji - podkreśla.

Nie jest to pierwszy przypadek znalezienia niewybuchu w stolicy Dolnego Śląska. Podobne akcje przeprowadzano już wielokrotnie, a ostatnia większa ewakuacja miała miejsce w lipcu w okolicach ul. Trzemeskiej.