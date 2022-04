Amerykański aktor John Malkovich ma w czerwcu odwiedzić Wrocław. Wszystko za sprawą międzynarodowej produkcji "Podróż zimowa" w reżyserii Alex Helfrecht. Zdjęcia będą realizowane w Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA.

John Malkovich / ZSOLT CZEGLEDI / PAP/EPA

Film to opowieść o zakochanym wędrownym poecie, który podejmuje się niebezpiecznej podróży przez ośnieżone góry. Akcja rozgrywa się w Bawarii w 1812 roku. "Podróż zimowa" jest oparta o cykl 24 pieśni skomponowanych przez Franza Schuberta.

Produkcja jest połączeniem scen z udziałem aktorów, efektów specjalnych i komputerowej animacji malarskiej. Do budowy filmowego świata użyta zostanie, po raz pierwszy w filmie pełnometrażowym i na taką skalę, technologia Dreams, znana z gier na PlayStation.

W filmie zagrają w nim m.in. John Malkovich ("Niebezpieczne związki", "Być jak John Malkovich"), Jason Isaacs (znany z ról czarnych charakterów m.in. w filmach "Patriota", "Piotruś Pan", "Harry Potter") oraz związany z wrocławskim Teatrem Polskim Marcin Czarnik. To on w filmie wcieli się w rolę wędrownego poety. Zdjęcia z udziałem aktorów mają być realizowane we Wrocławiu w czerwcu.

/ Centrum Technologii Audiowizualnych /

John Malkovich przyjedzie do stolicy Dolnego Śląska także w sierpniu, by dwukrotnie wystąpić w spektaklu "The Infernal Comedy: spowiedź seryjnego mordercy" w Narodowym Forum Muzyki.

Producentami "A Winter’s Journey" są Oiffy, BreakThru Films, Pandora Filmproduktion oraz Wrong Men. Film otrzymał także dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Sony Pictures Classics wykupiło już prawa do filmu m.in. na rynek północnoamerykański, bliskowschodni, skandynawski, australijski, nowozelandzki, południowoafrykański, Ameryki Łacińskiej oraz Azji Południowo-Wschodniej.