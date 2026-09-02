Jego ofiarami miały być małe dziewczynki. 19-latek z zarzutami za przestępstwa seksualne

RMF24

Wrocławscy policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o popełnienie przestępstw seksualnych wobec małoletnich dziewczynek. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Jak informuje policja, „mimo że 19-latek jest mieszkańcem innego powiatu i dotychczas nie był karany, funkcjonariuszom udało się ustalić jego tożsamość i zatrzymać go.”

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie trzech zarzutów dotyczących czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15. roku życia.

Ofiary to bardzo małe dziewczynki

Według ustaleń śledczych pokrzywdzonymi są małoletnie dziewczynki do 10. roku życia. 19-latek podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów. Sąd, uwzględniając wniosek prokuratury, zdecydował o jego tymczasowym areszcie na 3 miesiące.

Grozi mu nawet 15 lat więzienia

Za przestępstwo określone w art. 200 § 1 Kodeksu karnego sprawcy grozić może kara pozbawienia wolności do 15 lat. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna.