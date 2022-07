Wymuszenie pierwszeństwa, upadek na rowerze, hamowanie autobusu i przewrócenie się pasażerki - wszystko to można zobaczyć w kilkudziesięciosekundowym nagraniu opublikowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu. Poszkodowane w wyniku zdarzenia zostały co najmniej dwie osoby - rowerzysta i pasażerka autobus.

Jak rowerzysta może zagrozić pasażerom MPK? - pyta wrocławskie MPK i publikuje nagranie ze zdarzenia, w którym uczestniczył kierowca autobusu i rowerzysta. Nagłe hamowanie Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Sądowej. Rowerzysta wymusza pierwszeństwo, wjeżdża przed autobus MPK (linii nr 144) i przed samochód osobowy, i wymusza nagłe hamowanie obu. Sam ląduje na jezdni. A w środku tego autobusu, po wymuszonym hamowaniu, upada pasażerka. Obie te sytuacje zarejestrowały kamery monitoringu - informuje MPK Wrocław. Jak dodaje miejska spółka, w ostatnim miesiącu odnotowano 18 takich zdarzeń. MPK przestrzega Kierujący autobusami i tramwajami muszą mieć oczy i uszy dookoła głowy, ale nie za wszystkich mogą myśleć i nie wszystko przewidzieć. Czasem - jak widzicie na filmie - są zmuszeni reagować znienacka, hamować - przypomina Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu. MPK przypomina, żeby "w autobusie czy tramwaju, usiąść, kiedy tylko jest wolne miejsce", a także "stabilnie się trzymać, kiedy takich miejsc już nie ma".

