​Wrocław rozpoczyna kampanię "Ciepło w domu". Ma ona zachęcać do oszczędzania ciepła i prądu. Plakaty i zawieszki pojawią się w budynkach Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek oraz spółek. Eksperci z Politechniki Wrocławskiej przygotowali specjalny raport. Pokazują w nim, jak oszczędzać i ile tracimy pieniędzy, nie przestrzegając zasad.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje miasto w komunikacie prasowym - korzystając z żarówek LED oszczędzimy nawet do 2 500 zł rocznie. Każde 4 stopnie mniej w domu to o 20 proc. niższe rachunki za ogrzewanie. Oszczędzanie może być proste i skuteczne - przekonują urzędnicy.

Zaczynamy od siebie. Będziemy przypominać naszym pracownikom o codziennym, rozsądnym gospodarowaniu energią. Zależy nam na tym, by przez ten sezon grzewczy przejść w komforcie cieplnym, ale też z oszczędnościami - mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Wrocław wdrożył plan oszczędnościowy. Nie będzie organizowana tegoroczna zabawa sylwestrowa, a także przyszłoroczny festiwal Europa na Widelcu i maraton. Skrócony został czas iluminacji budynków i mostów.

Konkretne wyliczenia

Eksperci Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej przygotowali raport, jak oszczędzać energię, korzystając z tego, co mamy oraz ile realnie tracimy pieniędzy, nie przestrzegając podstawowych zasad.



Jesteśmy u progu zimy: termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej, wymiana źródeł ciepła, inwestowanie w odnawialne źródła energii to są działania kosztowne i na które już nie mamy czasu. To, co możemy teraz zrobić to zmodyfikować nasze nawyki i oszczędzać - podkreśla dr inż. Maria Kostka z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

/ Urząd Miejski Wrocławia / Materiały prasowe

Politechnika przygotowała szacunkowe koszty ogrzewania dla przeciętnego 50-metrowego mieszkania, na pośredniej kondygnacji wielorodzinnego budynku, z dwoma ścianami zewnętrznymi. Koszty ogrzewania zostały wyliczone dla 4 wariantów:



- ogrzewanie węglowe - roczny koszt ok. 6 tys. zł (przy cenie ok.3000 zł/tona)

- elektryczne - ok. 2 tys. zł

- gazowe - ponad 850 zł

- z sieci ciepłowniczej - ponad 2,6 tys zł



To koszty przy racjonalnym korzystaniu z energii, czyli 20 st. C w pomieszczeniu, krótkie intensywne wietrzenie, szczelne okna i prawidłowa wentylacja.



Każde dwa stopnie więcej, to wzrost zapotrzebowania na energię nawet o 40 proc., każde 4 stopnie więcej to wzrost o ponad 60 proc. Nieszczelne okna powodują wzrost kosztów o 20 proc., a nieracjonalne wietrzenie (zbyt długie otwarcie okien, zasłanianie kaloryferów) to wzrost o ponad 10 proc. - informuje dr inż. Maria Kostka.

/ Urząd Miejski Wrocławia / Materiały prasowe

Jak oszczędzać?

Eksperci Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej zachęcają, by oszczędzać, korzystając z tego co mamy. Poniżej kilka przydatnych wskazówek: