Niezwykła współpraca zespołów Uniwersytetu Przyrodniczego i ASP we Wrocławiu. Antropolodzy i archeolodzy we współpracy z artystami plastykami wykonali trzy rekonstrukcje wyglądu dawnych mieszkańców Górnych Łużyc sprzed przeszło 400 lat.

Uczelnia poinformowała w komunikacie, że rekonstrukcje wykonał zespół prof. Barbary Kwiatkowskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i jest to jeden z efektów badań czaszek ludzkich - dwóch męskich i jednej żeńskiej - odnalezionych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w miejscowości Goeda, w zachodniej Saksonii, przechowywanych obecnie w Muzeum Miejskim w Budziszynie.

Datowania radiowęglowe szczątków ludzkich wykazały, że cmentarzysko na majdanie grodziska funkcjonowało pomiędzy końcem wieku XV a początkiem XVII - to znaczy w czasach, kiedy gród był już opuszczony. Wygląd starszego mężczyzny odtworzono w postaci pełnoplastycznego realistycznego popiersia. Rekonstrukcje wyglądu młodszego mężczyzny i młodej kobiety wykonano cyfrowo - powiedział, cytowany w komunikacie, dr Paweł Konczewski, archeolog z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Efekt polsko-niemieckiego projektu

Rekonstrukcje są aktualnie prezentowane w Muzeum Miejskim w Budziszynie na wystawie poświęconej okresowi wczesnego średniowiecza na Górnych Łużycach - krainie geograficzno-historycznej położonej współcześnie po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Wystawa jest pokłosiem realizacji polsko-niemieckiego projektu naukowego i edukacyjnego "1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta", który ma pozwolić poznać życie dawnych Słowian.

Ciekawi nas, dlaczego zaczęto fortyfikować poszczególne miejsca, ale przede wszystkim chcemy dowiedzieć się czegoś o ludziach, którzy w nich mieszkali: o ich życiu codziennym, co jedli, na co chorowali, jak długo byli karmieni piersią matki. To wszystko powiedzą nam badania izotopowe kości, bo historia naszego życia jest zawarta w naszych kościach i tę księgę można odczytać - powiedział dr Konczewski.

Projekt "1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta" jest współfinansowany Przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020.