Już 24, 25 i 26 czerwca we Wrocławiu obędzie się Weekend w Rytmie Miasta pod hasłem „Spotkajmy się we Wrocławiu”. To bezpłatne koncerty na scenie w Rynku. Wydarzenie odbędzie się w ramach Święta Wrocławia 2022. Wystąpią między innymi Myslovitz czy Lady Pank.

Na wrocławskim Rynku nie było takiego wydarzenia od dawna. W sumie przez 3 dni wystąpi kilkudziesięciu artystów. W piątek, 24 czerwca na scenie pojawią się Mescalero, Flow UP, Myslovtiz oraz gwiazda wieczoru - zespół Lady Pank, który będzie obchodzić swoje 40-lecie. Koncert jubileuszowy nie odbył się w zeszłym roku przez pandemię. Będzie można usłyszeć najbardziej znane przeboje grupy, której liderem jest Jan Borysewicz. Pierwszy z piątkowych koncertów zacznie się o 16, ostatni o 20. Drugi dzień będzie gestem solidarności z ogarniętą wojną Ukrainą. Odbędą się koncerty #SilniRazem. O 15 na scenę wejdzie Cieniu, potem wystąpią Bethel, Bartek Deryło, Palmy, Maria Sadowska & No Logo i Kozak System. 25 czerwca zaplanowano też inne wydarzenia - Old Jazz Days Festival na pl. Solnym oraz Potańcówkę na pl. Wolności. Ostatni dzień to niedziela i koncert "Hej szable w dłoń!". Będzie wspomnieniem Andrzeja Waligórskiego - legendy Wrocławia, poety, satyryka, dziennikarza, twórcy Radiowego Studia 202. Recytować i śpiewać będą koledzy i przyjaciele artysty. To m.in. Leszek Niedzielski, Jerzy Skoczylas i Stanisław Szelc. W niedzielę na wrocławskim Rynku wystąpią Ewa Bem, Anna Jurksztowicz, Krzysztof Kiliański i Ryszard Rynkowski.

