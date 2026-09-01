Groził żonie, pozbawił wolności pasierba. 44-latek w rękach służb

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Policjanci z Legnicy w województwie dolnośląskim zatrzymali mężczyznę podejrzanego o pozbawienie wolności swojego pasierba, stosowanie wobec niego przemocy oraz kierowanie gróźb pozbawienia życia. Ustalono, że 44-latek wcześniej kierował groźby wobec swojej żony i miał sądowy zakaz zbliżania się do niej. Został zatrzymany w Karpaczu. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu.

44-latek został zatrzymany na terenie Karpacza (Fot. KWP we Wrocławiu)

44-latek został zatrzymany na terenie Karpacza (Fot. KWP we Wrocławiu) / Policja

Jak wynika z ustaleń policji, mężczyzna kilka dni temu usiłował podstępem wywabić swojego pasierba z mieszkania, a następnie pozbawić go wolności. 44-latek miał stosować wobec niego przemoc jak również kierować groźby pozbawienia życia i zdrowia.

Mundurowi ustalili miejsce pobytu mężczyzny. Okazało się, że opuścił Legnicę. 44-latek dzięki współpracy legnickich i wrocławskich policjantów został zatrzymany w Karpaczu. Usłyszał zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, kierowania gróźb karalnych wobec żony i pasierba.

Odpowie także za naruszenie obowiązującego go zakazu zbliżania się do żony i kontaktowania z nią.

Mężczyzna jest dobrze znany policji. Wcześniej był karany za podobne przestępstwa. Sąd zdecydował o umieszczeniu 44-latka w areszcie, o co wnioskowała prokuratura. Spędzi tam najbliższe trzy miesiące.