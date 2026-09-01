Groził żonie, pozbawił wolności pasierba. 44-latek w rękach służb

Jak wynika z ustaleń policji, mężczyzna kilka dni temu usiłował podstępem wywabić swojego pasierba z mieszkania, a następnie pozbawić go wolności. 44-latek miał stosować wobec niego przemoc jak również kierować groźby pozbawienia życia i zdrowia.
Mundurowi ustalili miejsce pobytu mężczyzny. Okazało się, że opuścił Legnicę. 44-latek dzięki współpracy legnickich i wrocławskich policjantów został zatrzymany w Karpaczu. Usłyszał zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, kierowania gróźb karalnych wobec żony i pasierba.
Odpowie także za naruszenie obowiązującego go zakazu zbliżania się do żony i kontaktowania z nią.
Mężczyzna jest dobrze znany policji. Wcześniej był karany za podobne przestępstwa. Sąd zdecydował o umieszczeniu 44-latka w areszcie, o co wnioskowała prokuratura. Spędzi tam najbliższe trzy miesiące.