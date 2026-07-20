Groził ministrowi i jego rodzinie. Kulisy zatrzymania pod Wrocławiem

RMF24

Mieszkaniec powiatu wrocławskiego groził szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu pozbawieniem życia jego i członków jego rodziny. Policjanci podczas przeszukania znaleźli w jego mieszkaniu narkotyki i maczetę. Krzysztof D. trafił do aresztu, czeka go proces.

Krzysztof D., mieszkaniec pow. wrocławskiego, jest podejrzany o to, że za pośrednictwem internetu groził ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Marcinowi Kierwińskiemu pozbawieniem życia jego i członków jego rodziny, a także znieważał słowami powszechnie uznanymi za obelżywe – poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Jakub Dłubacz.

Jak dodał prok. Dłubacz, miało do tego dojść 10 lipca br.

Maczeta i narkotyki w mieszkaniu

Policjanci, którzy przeszukiwali mieszkanie Krzysztofa D., znaleźli na miejscu ponad 180 gramów amfetaminy i dwie wagi, a w należącym do niego samochodzie maczetę.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Krzysztof D. przyznał się zarówno do zamieszczania w internecie słów adresowanych do ministra spraw wewnętrznych i administracji, jak i do posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych – powiedział prok. Dłubacz.

Podejrzany zapewnił, że narkotyki posiadał wyłącznie na własny użytek. Sąd, z uwagi na obawę matactwa i nakłaniania innych do fałszywych zeznań, zgodził się na tymczasowy areszt dla mężczyzny na okres miesiąca i piętnastu dni.

Za kierowanie gróźb pozbawienia życia grozi mu do trzech lat więzienia, a za przestępstwo narkotykowe do 10 lat pozbawienia wolności.