W górach też jest upalnie - przestrzegają karkonoscy goprowcy. Termometry - nawet w wyższych partiach Karkonoszy - pokazują dziś powyżej 25 stopni Celsjusza. Ratownicy apelują do turystów, by na górskich szlakach pamiętali o bezpieczeństwie.

/ fot. Karkonoski Park Narodowy / Facebook

Jak wskazują ratownicy, nawet przy pozornie świetnej pogodzie, góry mogą być niebezpieczne.

Apelujemy do państwa o to, aby zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu i abyśmy mieli czapkę, która będzie chroniła naszą głowę. Ewentualnie okulary chroniące nasz wzrok. Pamiętajmy o tym, że musimy również posmarować skórę kremem z filtrem. No i dzisiaj mogą po południu wystąpić przelotne burze. Także apeluję o dobre przygotowanie - mówi Sławomir Czubak, naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR.

Jeżeli chodzi o kwestię przygotowania się turystów do wycieczek górskich, to oczywiście jest jakiś procent bardzo dobrze przygotowanych, świadomych, jednak niestety większość stanowią ludzie, którzy traktują to jako przygodę, idą w góry tak jak na zwykły spacer, bez żadnego przygotowania - ocenia naczelnik.

Ratownicy radzą też, aby dostosować trasę i tempo wędrówki do panujących warunków oraz wybierać zacienione trasy w dolinach.

W wyższych partiach Karkonoszy - termometry pokazują ostatnio nawet powyżej 25 stopni Celsjusza. Ciepło jest także na najwyższym szczycie tych gór, czyli Śnieżce. Odnotowano tam temperatury powyżej 20 stopni.