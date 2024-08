W długi sierpniowy weekend warto się wybrać do Zamku Czocha. Odbędzie się tam bowiem festiwal Czarodziejem być - Szkoła Magii. W programie mnóstwo magicznych niespodzianek.

Zamek Czocha czyli polska filia Hogwartu, jak co roku, otwiera swoje drzwi dla ludzi, pragnących zajrzeć do świata magii i czarodziejstwa.

W tym roku festiwal Czarodziejem być - Szkoła Magii odbędzie się po raz czwarty. Wnętrza zamku zmienią się niczym za dotknięciem różdżki w czarodziejskie pomieszczenia, gdzie królują magiczne artefakty, księgi, zioła, eliksiry i różnorodne eksponaty.

Magiczne grzyby, eksplodujące kapusty, portal do innego świata czy ruchome obrazy, to tylko niewielka część tego, co dla Państwa szykujemy - zdradza Jarosław Kuczyński, dyrektor Zamku Czocha. Z każdym rokiem staramy się, aby nasi goście nie tylko zobaczyli niesamowite dekoracje i pokazy, ale przede wszystkim poczuli na własnej skórze, że wykreowany przez nas świat jest zaproszeniem do rozwijania wyobraźni i niezwykłą odskocznią od codzienności - dodaje.

Do zamku przybędą także czarodzieje, wróżki i inne magiczne istoty pochodzące z pozazmysłowych zakątków świata.

Swoją obecność potwierdzili bohaterowie ze znanej sagi o młodym czarodzieju. Zamkowa fosa zmieni się w arenę sportową, gdzie odbywać się będzie quidditch, czarodziejski sport uprawiany na miotłach.

Festiwal Czarodziejem być - Szkoła Magii odbędzie się w Zamku Czocha w długi sierpniowy weekend od 16 do 18 sierpnia 2024r.