3 tysiące mieszkańców Wrocławia czeka ewakuacja. Odnaleziono niewybuch

RMF24

We wtorek, 7 lipca, w związku z akcją saperów, którzy planują usunięcie niebezpiecznego niewybuchu z czasów II wojny światowej, przeprowadzona zostanie ewakuacja mieszkańców w rejonie ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu. Ewakuacja dotyczy około 3 tysięcy osób.

We wtorek, 7 lipca we Wrocławiu przeprowadzona zostanie ewakuacja mieszkańców w rejonie ul. Trzemeskiej w związku z koniecznością usunięcia niewybuchu z okresu II wojny światowej, który został odnaleziony podczas prac ziemnych.

Jak podaje biuro prasowe urzędu miasta, najpóźniej do godz. 8:30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Po tym czasie dostęp będą miały wyłącznie służby prowadzące działania.

Mieszkańcy objęci ewakuacją zostali już poinformowani przez służby.

Ewakuacja obejmie ok. 3 tysiące osób w promieniu ok. 300 m od miejsca znaleziska.

Ulice objęte ewakuacją: Braniborska, Marchijska, Ziemowita, Legnicka, Trzemeska, Dobra, Młodych Techników, Inowrocławska, Kruszwicka, Szczepińska.

Od godzin porannych (ok. 7:30) w tym rejonie mogą wystąpić zmiany w organizacji ruchu oraz objazdy komunikacji miejskiej. Ruch zostanie wznowiony niezwłocznie po zakończeniu działań.

Od ok. godz. 8:30 wstrzymany zostanie przejazd przez ul. Legnicką i ul. Marchijską. Oznacza to czasowe odcięcie Nowego Dworu od centrum miasta - zwracają uwagę miejskie służby.