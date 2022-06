300 osób wystartuje dziś we Wrocławskiej Masie Krytycznej. W związku z wydarzeniem w godzinach od 20 do 21 na trasie przejazdu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Jak informują organizatorzy, rowerzyści wyruszą z placu Bema. Następnie przejadą ulicami: św. Jadwigi, mostem Piaskowym, Grodzką, Nowym Światem, św. Mikołaja do placu JP II, gdzie skierują się w Podwale. Potem Piłsudskiego, Świdnicką, Bożego Ciała, Widok, Kazimierza Wielkiego, Oławską i Traugutta dotrą do placu Społecznego, skąd przez place Powstańców Warszawy, Społeczny i Grunwaldzki, a następnie ulicami Curie Skłodowskiej, Wajdy, Wróblewskiego, Kopernika dotrą do fontanny przy Hali Stulecia. Tam zaplanowano koniec imprezy.

Organizatorzy Wrocławskiej Masy Krytycznej podkreślają, że wydarzenie ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia oraz zrównoważonego transportu w dużym mieście, zwrócenie uwagi na alternatywne dla aut możliwości przemieszczania się w mieście.

W imprezie weźmie udział 300 osób.