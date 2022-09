Komunikacja Miejska w Głogowie przekazała jeden ze swoich autobusów na potrzeby Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Autobus jest odpowiedzią na prośbę Konsul Generalnej RP we Lwowie, która zwróciła się z prośbą o pomoc do polskich miast i instytucji. Głogowski autobus będzie woził do szkół dzieci z obwodu lwowskiego. Do symbolicznego przekazania autobusu doszło podczas briefingu prasowego, 26 września na terenie głogowskiej bazy Komunikacji Miejskiej.