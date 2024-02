Dwa nowe mosty nad rzeką Bóbr w Bolesławcu zastąpią w 2026 roku starą przeprawę, która jest w złym stanie technicznym. We wrocławskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano w poniedziałek umowę na ich budowę. Ma kosztować ok. 41 mln złotych.

Most na Bobrze / GDDKiA Wrocław, fot. Michał Soroko / GDDKiA

Most na Bobrze znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 94. Przeprawa jest w złym stanie technicznym, a do tego jest wąska - kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie w obu kierunkach, a piesi poruszają się po wąskich chodnikach. To ma się zmienić, w miejscu starego mostu powstaną dwa nowe.

"Na każdym z nowych mostów wykonana zostanie dwupasowa jezdnia oraz chodnik i ścieżka rowerowa. To rozwiązanie zapewni dobre skomunikowanie obu brzegów rzeki nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego. Na obu końcach przepraw mostowych wykonane zostaną ronda turbinowe o wymiarach zapewniających płynność ruchu oraz pełną swobodę wyboru kierunku ruchu" - przekazali w komunikacie przedstawiciele GDDKiA.

W poniedziałek przedstawiciele GDDKiA poinformowali, że został wyłoniony wykonawca budowy mostów. Firma Himmel i Papesch Opole podejmie się tego zadania za ok. 41 mln zł, inwestycja zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa.