Motocykl jest mniej bezpieczny niż samochód - przypomina dolnośląska policja. I zapowiada na piątek akcję "Motocyklista". Mundurowi podkreślają, że w lato do zdarzeń drogowych z udziałem jednośladów dochodzi częściej.

Jutro na dolnośląskich drogach rusza policyjna akcja „Motocyklista” / Maciej Grzyb / RMF FM

Jutro funkcjonariusze w charakterystycznych białych czapkach, będą zwracać szczególną uwagę na motocyklistów i to, w jaki sposób stosują się do obowiązujących przepisów. Z tego powodu kierowcy jednośladów mogą liczyć na częstsze niż zazwyczaj kontrole - informuje dolnośląska policja.

Policjanci z Wydziałów Ruchu Drogowego zaznaczają, że interwencje związane ze zdarzeniami z udziałem motocyklistów należą do tych szczególnie mocno zapadających w pamięć. Powodów jest wiele, jednak najczęściej spowodowane jest to poważnymi obrażeniami, których doznają kierujący jednośladami.

Niestosowanie się do przepisów, w tym głównie ograniczeń prędkości, to prosty sposób na doprowadzenie do wypadku. Co skutkuje poważnymi konsekwencjami, ze śmiercią na drodze włącznie - przypomina policja.

Co ważne, skutki wypadku na motocyklu są często o wiele poważniejsze, niż w wypadku z udziałem samochodu. Kierującego jednośladem nie chronią bowiem pasy, poduszki powietrzne czy sama karoseria pojazdu.

W przypadku jednośladu kierowcę chroni jedynie odpowiednia odzież, czyli kurtka, spodnie, buty, rękawice, a przede wszystkim kask.