W całej Polsce do końca września trwa nabór na wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Tylko na Dolnym Śląsku brakuje ich jeszcze siedmiuset. Zgłaszać jako wolontariusz można się przez internet.

/ Darek Delmanowicz / PAP

Kto może to chętnie do nas zapraszamy, żeby zmieniać z nami świata na dobre. Taki wolontariuszy opiekuje się rodziną, dostaje historię rodziny, idzie na wywiad do rodziny. Ale zanim to jeszcze nastąpi, przechodzi szkolenie. Żeby dowiedzieć się, jakie będzie miał obowiązki i też co go czeka jako wolontariusza - mówi Anna Kałka ze Szlachetnej Paczki w województwie dolnośląskim.

Żeby się zgłosić trzeba wejść na naszą stronę internetową, wypełnić formularz zgłoszeniowy i czekać na telefon. Bycie wolontariuszem to z jednej strony dużo pracy, ale też sporo wzruszeń, wrażeń, wspaniałych chwil i dużo uśmiechu oraz serdeczności - dodaje.

Oczywiście, niestety liczba rodzin potrzebujących pomocy jest coraz większa, więc im więcej nas, tym więcej potrzebujących rodzin może zostać obdarowanych prezentami - zaznacza Kałka.

A finał Szlachetnej Paczki w grudniu. W ostatniej edycji pomoc dotarła do 15,5 tysiąca rodzin w całym kraju.