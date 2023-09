Właściciele psów z warszawskiego Mokotowa od kilku dni alarmują w mediach społecznościowych, że po wizytach w parku Morskie Oko, Królikarni czy parku Arkadia ich pupile wykazują oznaki zatrucia. Na razie nie jest jasne, co jest powodem tej sytuacji.

Okoliczni mieszkańcy podejrzewają, że powodem zatruć mogą być opryski traw, które były prowadzone w ostatnich tygodniach. Zarząd zieleni twierdzi jednak, że do tego celu są wykorzystywane są środki bezpieczne dla zwierząt. Sugeruje, że psy mogą chorować przez pozostawione resztki jedzenia.



Dramatyczność przebiegu tych objawów nie pozwala sądzić, ze to było zwykłe zatrucie pokarmowe. Intuicja lekarska pozwala podejrzewać, że mogło to być zatrucie chemiczne - mówi RMF FM Paulina Woźniak - lekarz weterynarii z przychodni przy Królikarni. W ciągu 3 dni do tej kliniki z objawami zagrażającymi życiu trafiło 5 psów. 2 z nich nie przeżyły.

