Przedstawiciele Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, na zaproszenie ukraińskich samorządowców i deputowanych odwiedzili tereny, które niedawno objęte były walkami z rosyjskim agresorem, w tym Buczę i Irpień. Delegacja dostarczyła również niezbędną pomoc humanitarną.

/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego /

Dolnośląska delegacja była pierwszą taką wizytą samorządową w skali całego kraju, która udała się do Ukrainy. Samorządowcy złożyli kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą Polaków zamordowanych przez komunistów, a także pod tablicą pamiątkową na miejscowym dworcu kolejowym, na którym w przeszłości doszło do spotkania marszałka Piłsudskiego z hetmanem Petlurą.

Radni udali się także do Buczy i Irpienia, gdzie na własne oczy mogli przekonać się, jakich zniszczeń dokonali Rosjanie. "Wiele z tych budynków, a zwłaszcza budynki placówek oświaty są nie do uratowania" – powiedział po wizycie wicemarszałek województwa Grzegorz Macko.

"Na każdym kroku spotykaliśmy z ogromnym wyrazem podziękowań dla Polaków, za to, jak wspieramy Ukrainę w walce o niepodległość. Żołnierze ukraińscy chwalili sprzęt, jaki Polska dostarcza Ukrainie. W efekcie rozmów uzyskaliśmy również cenne informacje o kierunkach wsparcia na przyszłość" – relacjonował Macko.

Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, który również wziął udział w delegacji podkreślił, że dla ukraińskich partnerów przyjazd dolnośląskich samorządowców miał także znaczenie podtrzymujące na duchu. "Ważne jest to, aby wysyłać sygnał, że nie są pozostawieni samym sobie. Spotkaliśmy się z dużą przychylnością i wdzięcznością za to, co robią Polacy" – wskazał.

Delegacja odbyła również wizytę w Krzywym Rogu, gdzie spotkała się ze współpracownikami prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, który pochodzi właśnie z tego miasta.

Władze województwa przypomniały też w komunikacie o wparciu, jakie samorząd w ostatnich miesiącach przeznaczył na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy zdecydowali się przyjechać właśnie na Dolny Śląsk. W ostatnich dniach – jak wskazano - uruchomiony został kolejny program wsparcia w ramach środków Interreg na kwotę ponad 3 mln zł.

Wcześniej z budżetu województwa oraz ze środków unijnych będących w dyspozycji samorządu, uruchomiono wielomilionowe programy wsparcia dla uchodźców będących na Dolnym Śląsku. Wspólnie z partnerami społecznymi organizowano także zbiórki i kupowano sprzęt medyczny, który trafił na Ukrainę, między innymi do obwodu dniepropietrowskiego, który jest regionem partnerskim Dolnego Śląska.

