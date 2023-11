Cztery szczeniaki trafiły do schroniska jako znalezione w kartonie przy śmietniku / TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu / Internet

Obecnie we wrocławskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt jest ponad 200 psów i 250 kotów. To naprawdę bardzo dużo. Podczas dni otwartych próbujemy zachęcić do ich adopcji - tłumaczy Aleksandra Cukier, rzeczniczka wrocławskiego schroniska.

Jednymi z psów czekającymi na nowy dom są szczeniaki znalezione w kartonie przy śmietniku. To trzy suczki i jeden piesek. Wszystkie psy i koty, które można adoptować, są na stronie internetowej schroniska.

7-letni kocur, który został oddany do schroniska przez opiekuna / TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu / Internet

Każdy jest teraz w stanie znaleźć w schronisku idealnego przyjaciela dla siebie, ponieważ w stadzie mamy zarówno szczeniaki, jak i psy dorosłe oraz starsze. A jeżeli chodzi o koty, to również nadal są u nas kocięta, ale też dorosłe koty i starsze. Nie wierzę, że można teraz opuścić schronisko bez podopiecznego. Mamy zwierzęta, które są aktywne, ale także takie, które są spokojniejsze, dla starszych osób - tłumaczy Cukier.