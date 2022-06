Wrocław ma nowy sposób na niesienie pomocy ofiarom przemocy domowej. Miejskie instytucje z organizacjami pozarządowymi przygotowały dla nich mieszkania, w których mogą znaleźć schronienie. Mają zapewnioną też pomoc psychologów, prawników czy doradców zawodowych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Powstały 2 mieszkania. Schronienie znajdą w nich 4 rodziny. Z takiej pomocy mogą korzystać kobiety i mężczyźni, którzy doświadczają przemocy w różnych formach co najmniej przez pół roku.

Dla tych osób to jest schronienie. Ucieczka od sprawcy. Tam mogą liczyć na bezpieczeństwo i wsparcie. Taka osoba nie zostaje sama w tej sytuacji, w której się znalazła. Ma grono specjalistów, które pozwoli jej w skuteczny sposób wyzwolić się z kręgu przemocy - mówi Izabela Nyczak z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Osoba, która potrzebuje pomocy kontaktuje się bezpośrednio z wrocławskim MOPS, wydziałem zdrowia i spraw społecznych magistratu lub organizacjami biorącymi udział w inicjatywie. Jedną z nich jest Fundacja na Rzecz Rozwoju.

Tak naprawdę można do nas zadzwonić bądź napisać maila i dalej już to idzie zgodnie z naszą wewnętrzną procedurą. To jest tak, że jeśli taka osoba będzie już wiedziała, że jest miejsce, gdzie może się schronić, to łatwiej będzie jej na przykład podjąć taką decyzję, że wyprowadzi się z domu. Nie chcąc już dłużej tej przemocy doświadczać. Brak dachu nad głową to jeden z takich elementów, które być może hamują przed wyprowadzką osoby, które doświadczają przemocy - tłumaczy Izabela Beno z Fundacji na Rzecz Równości.