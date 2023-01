Już jutro, w niedzielę 22 styczna dzień otwarty wrocławskiej Ekostraży. Organizacja zaprasza na niego między innymi osoby myślące o adopcji zwierzaka lub zastaniu wolontariuszem.

"Nowy rok - nowy dom? Zapraszamy na Dzień Otwarty w EKOSTRAŻY - edycja styczniowa! Na nowe domki czekają psy, koty, gryzonie oraz króliki"- napisała Ekostraż na Facebooku, w opisie niedzielnego wydarzenia.

Organizacja pomagająca zwierzętom zaprasza do swojej siedziby przy ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu w godzinach od 11:00 do 15.30.

"Myślisz o adopcji? Oferujesz dom tymczasowy? A może chciałbyś zostać wolontariuszem i nie wiesz jak się za to zabrać? Lub po prostu chcesz porozmawiać z nami, wolontariuszami, wesprzeć EKOSTRAŻ darami lub finansowo, nabyć nasze gadżety? Przyjdź w niedzielę na Miłoszycką" - zaprasza organizacja w internecie.

Podczas dnia otwartego będzie można poznać psy, koty i inne zwierzaki, które czekają w azylu na domy stałe lub tymczasowe.

"Opowiemy Ci o ich charakterze, historii, potrzebach. Jeśli będziesz zainteresowany adopcją, będziesz mógł zabrać psa na spacer zapoznawczy, pobawić się z nim, pohasać. Odwiedzisz naszą kociarnię i poznasz mruczki, którym do szczęścia brakuje ukochanego człowieka... Dowiesz się, co oznacza dom tymczasowy, zapytasz o zasady adopcji. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!" - napisano.

Ekostraż zachęca do przynoszenia ze sobą darów dla zwierząt. Potrzebne są podkłady higieniczne, ręczniki papierowe, karma mokra w puszkach (marek Ferringa, Rocco, Dolina Noteci, Smilla), rękawiczki nitrylowe, mocne worki na śmieci oraz worki na psie odchody.