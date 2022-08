Studenci dostaną po kieszeniach. Od nowego roku akademickiego ceny akademików będą wyższe. W przypadku Politechniki Wrocławskiej średnio nawet o 30 proc. Sprawdziliśmy, ile dokładnie kosztuje mieszkanie w domu studenckim na tej i dwóch innych uczelniach w stolicy Dolnego Śląska.

/ Politechnika Wrocławska / Internet

W wyremontowanych akademikach Politechniki Wrocławskiej za miejsce w dwuosobowym pokoju trzeba zapłacić 690 zł. Jednoosobowy pokój to wydatek 900 zł - w ubiegłym roku akademickim było to ponad 600 zł. Podwyżka jest więc na poziomie około 30 proc. Michał Skalny z tej uczelni tłumaczy, z czego to wynika.

Z rachunku ekonomicznego. Podniesienie płacy minimalnej wpływa dość mocno na wynagrodzenia w domach studenckich. Ceny energii i gazu, które też idą w górę także dotykają nas dosyć mocno. Domy studenckie powinny być samofinansującą się jednostką. Z wpływów od studentów powinniśmy pokrywać koszty ich funkcjonowania - zaznacza Skalny i dodaje, że to pierwsza podwyżka od 4 lat.

Mimo podwyżek cen liczba chętnych, by mieszkać w akademikach Politechniki Wrocławskiej nie zmniejszyła się. Ceny poza uczelnią też rosną. W związku z tym domy studenckie nadal są tą najtańszą alternatywą - mówi Michał Skalny.

/ wroclaw.pl / Internet

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego zapłacą o 12 proc więcej. Pokój dwuosobowy będzie ich kosztować 585 zł. A jednoosobowy 1300 zł. Kandydatów do zamieszkania w akademikach UWr jest 2,5 tys., a miejsc o 500 mniej. Pierwszeństwo mają osoby biorące udział w programie Erasmus. Specjalną, niewielką pulę miejsc przygotowano też dla Ukraińców.

Mniejszą podwyżkę wprowadza wrocławski Uniwersytet Medyczny. W DS Jubilatka miejsce w dwuosobowym pokoju kosztuje 600 zł - to drożej o 50 zł w porównaniu z ceną sprzed roku. 30 zł podwyżki mamy w DS Bliźniak, gdzie opłata to 470 zł od osoby za pokój trzyosobowy i 500 zł za dwuosobowy.