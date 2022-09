​Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zaprasza w czwartek na darmowe badania przesiewowe. Będzie można liczyć na konsultacje z kilkoma specjalistami. Co zrobić, by z nich skorzystać?

Aby wziąć udział w bezpłatnych badaniach przesiewowych wystarczy przyjść w godzinach od 9 do 11 do holu głównego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. Skorzystać mogę nawet Ci, którzy nie zarejestrowali się wcześniej telefonicznie. Na miejscu będzie można liczyć na konsultacje z laryngologiem, farmakologiem, dietetykiem, psychologiem i fizjoterapeutą. Wszystko to w ramach trwajcego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Jak podkreślają lekarze - wykrycie guza, kiedy jest nieduży i nie ma przerzutów daje 90% szans na wyleczenie. Apelujemy, aby badać się, zgłaszać do lekarza, jeśli występują niepokojące objawy i wtedy to leczenie zostanie sprawnie i skutecznie u nas przeprowadzone - apeluje Marcin Kubiak, lekarz kierujący oddziałem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Lekarzy niepokoi fakt, że coraz więcej pacjentów niechętnie bierze udział w badaniach profilaktycznych. Ponad połowa z nowotworów głowy i szyi, które trafiają do nas są w bardzo wysokim stadium zaawansowania. Możliwości leczenia są wtedy ograniczone. Przeżywalność 5-letnia dotyczy poniżej 50% pacjentów - mówi Prof. Tomasz Zatoński, kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi wrocławskiego USK.

