We Wrocławiu ruszyło Centrum Zdrowia Psychicznego oferujące szybką i bezpłatną pomoc dorosłym osobom w kryzysie psychicznym. Pilotażowy program objął mieszkańców osiedla Psie Pole, ale ze wsparcia udzielanego od ręki mogą skorzystać też pozostali mieszkańcy miasta.

/ Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu / Materiały prasowe

Bezpłatna pomoc jest udzielana na poczekaniu w dwóch punktach. Pierwszy mieści się pod adresem Wybrzeże Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18. Drugi jest przy ulicy Ks. Norberta Bończyka 11-13. Można się tam zgłosić z dowolnym problemem o podłożu psychicznym. Nie trzeba mieć skierowania i stać w kolejkach. Na miejscu dyżuruje pielęgniarka i psycholog.

To niezwykle istotne, że pacjent uzyska niezbędną pomoc w momencie, gdy tylko do nas trafi. Będzie można od razu otrzymać wsparcie psychiatry, psychologa lub pielęgniarki - tłumaczy Michał Stachów, prezes Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Zespół CZP wspólnie z osobą doświadczającą kryzysu i jej bliskimi stworzy indywidualny plan terapii, wspólnej pracy nad jak najszybszym powrotem do codziennego. Działania terapeutyczne obejmują również rodziny osób w kryzysie psychicznym - mówi Oliwia Kozak, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego.

Pomoc może obejmować psychoterapię indywidualną lub grupową, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym czy też korzystanie ze wsparcia zespołu leczenia środowiskowego.

Wnętrze jednego z punktów CZP we Wrocławiu / Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu / Materiały prasowe

Pilotaż centrów zdrowia psychicznego to realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Chodzi w nim o przeniesienie ciężaru opieki psychiatrycznej z zamkniętego szpitala psychiatrycznego do środowiska lokalnego. We Wrocławiu program realizuje marszałkowska spółka Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego.

To niezwykle ważne, aby w jednym miejscu pacjenci mieli dostęp do wszystkich form wsparcia - od opieki dziennej, stacjonarnej, po opiekę środowiskową, na której zależy nam najbardziej. Wrocław to drugie po Bolesławcu miejsce na mapie Dolnego Śląska, gdzie jest realizowany ten pilotażowy program - podkreśla Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

W ramach wsparcia do domu pacjentów dojeżdżać będą też specjalistyczne zespoły wyjazdowe. Pod numerem 502 203 202 uruchomiono również darmową, całodobową infolinię dla potrzebujących pomocy.