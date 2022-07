W Żukowie koło Polkowic na Dolnym Śląsku pękła rura techniczna, którą odprowadzana jest woda z jednego z zakładów.

Po awarii woda zalała rowy melioracyjne i posesje / bryg. Piotr Woźniakiewicz /

Zalany został jeden z domów. Na miejscu pracują strażacy - ułożyli worki z piaskiem i pompują wodę. Próbują też uchronić przed wodą dwie kolejne posesje.

Na miejscu działają strażacy z PSP Polkowice, JRGH i specjaliści z zakład hydrotechnicznego. Dużo wody dostało się do rowów. Służby apelują do mieszkańców, by nie używać jej do celów gospodarczych i ogrodniczych.

/ bryg. Piotr Woźniakiewicz /

/ bryg. Piotr Woźniakiewicz /