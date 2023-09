​"Będziemy starali się wywalczyć tyle, żeby zabezpieczyć pracowników" tak zapowiada Andrzej Czyżewski z NSZZ Solidarność. To po tym, jak okazało się, że prace w fabryce firmy ABB w Kłodzku na Dolnym Śląsku ma stracić blisko 600 osób mających umowę o pracę. Kiedy będą pierwsze zwolnienia?

Zwolnienia zaczną się w pierwszym kwartale przyszłego roku - przekazała RMF FM Anna Czyż z ABB. Pakiet wsparcia dla osób, które stracą pracę jest obecnie ustalany i konsultowany ze zawiązkami zawodowymi oraz radą pracowników.

Na dojście do porozumienia strony mają 20 dni. Czas mija więc 9 października. Potem załoga ma poznać warunki dotyczące odejścia.

Będziemy się starali wywalczyć tyle, żeby zabezpieczyć pracowników na ten czas, kiedy będą szukali pracy. Bo ten rynek pracy w Kotlinie Kłodzkiej nie jest za ciekawy. Na razie nie chce mówić czego zamierzamy się domagać. Cały czas komisja zakładowa NSZZ Solidarność pracuje nad rozwiązaniami - mówi Andrzej Czyżewski, przewodniczący komisji zakładowej NSZZ Solidarność.

Nie sądzę byśmy spodziewali zamknięcia. Myślę, że dla wszystkich było to raczej zaskoczeniem. Stało się to nagle. To jeszcze za świeża sprawa. Zobaczymy, jak nastroje będą się rozwijały. Na razie pracownicy przyjmują to na chłodno, na spokojnie - dodaje.

Zwalniani z kłodzkiego zakładu pracownicy - w ramach dostępnych wakatów - będą mogli starać się o pracę w innych lokalizacjach firmy ABB w kraju.

Czy ludzie będą chcieli się przenosić do innych lokalizacji to jest indywidualna sprawa każdego pracownika. Ale nie znajdują tu w pobliżu innego zakładu ABB. Także to jest mało prawdopodobne, bo wiązałoby się z daleką przeprowadzką - podkreśla Andrzej Czyżewski z NSZZ Solidarność.

Międzynarodowy koncern ABB ogłosił kilka dni temu, że z końcem 2024 r. zamierza wygasić produkcję w fabryce aparatów elektrycznych niskich napięć w Kłodzku. Jak napisano w komunikacie - decyzja podyktowana jest zmieniającymi się potrzebami klientów i nie ma nic wspólnego z oceną pracy lokalnego zespołu, który w całym procesie otrzyma kompleksowe wsparcie.