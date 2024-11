O 10 mln więcej niż w poprzednich edycjach wynosić będzie budżet trzeciej odsłony Funduszu Osiedlowego we Wrocławiu. W 2025 roku będzie to kwota 50 mln złotych. Inwestycje do realizacji będzie można zgłaszać w pierwszej połowie przyszłego roku.

To pieniądze na inwestycje, które chcą zrealizować mieszkańcy w swoim najbliższym otoczeniu. Mogą to być nowe chodniki, place zabaw, czy zielone skwery. Robert Suligowski, przewodniczący rady osiedla Leśnica, przyznaje, że pieniądze bardzo się przydadzą.

Mamy duże braki infrastrukturalne, jeśli chodzi o rekreację, ale też chodniki, oświetlenie, przystanki. To bardzo duże, rozległe osiedle, ponad 30 tysięcy mieszkańców, staramy się rok za rokiem te deficyty zmniejszać - mówi Suligowski.

Wysokość funduszu dla każdego osiedla jest inna - w zależności od powierzchni i liczby mieszkań na jego terenie. Zasady oraz przebieg III edycji programu będą zbliżone do poprzednich edycji.

Jak zgłosić propozycję?

Propozycje będzie można zgłaszać od stycznia do końca czerwca 2025 roku do Rady Osiedlowej. Następnie te projekty będą wewnątrz danego osiedla omawiane m.in. podczas spotkań, debat lub na podstawie ankiety. Na końcu rada będzie musiała podjąć uchwałę w tej sprawie.

Bardzo ważne jest dla nas to, by poznać rzeczywiste oczekiwania mieszkańców wrocławskich osiedli. Dlatego też będziemy chcieli wspierać rady w przeprowadzaniu spotkań wewnątrzosiedlowych. Od ich wyniku zależeć bowiem będzie, które inwestycje zostaną zgłoszone do realizacji - mówi Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.

Przeprowadzimy szkolenia Rad Osiedli zgodne z zapotrzebowaniem, jakie zgłoszą nam w ankietach, które roześlemy jeszcze w listopadzie. Poza tym, jeżeli Rady Osiedla będą miały jakiekolwiek wątpliwości co do danej inwestycji, to zachęcamy do kontaktu z nami, jeszcze przed jej zgłoszeniem. Wierzymy, że te działania usprawnią realizację III odsłony Funduszu Osiedlowego - dodaje.

Największa edycja

W III edycji Funduszu Osiedlowego, do podziału pomiędzy 48 osiedlami, będzie 50 mln złotych - 10 mln więcej niż w poprzednich edycjach.

Inwestycje realizowane będą w kolejności, w jakiej zostaną zgłoszone przez Rady Osiedla, czyli od tych najważniejszych dla mieszkańców. Przy czym dana Rada Osiedla będzie mogła zgłaszać projekty wyłącznie do kwoty, jaką przewidziano dla niej w ramach III edycji Funduszu Osiedlowego - podkreśla Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW.

Fundusz Osiedlowy jest częścią budżetu partycypacyjnego Wrocławia - tak, jak Wrocławski Budżet Obywatelski i Mikrogranty.

Do tej pory odbyły się dwa nabory Funduszu Osiedlowego. W sumie skierowane do realizacji zostały 174 inwestycje. 104 ukończono, pozostałe są w trakcie realizacji.