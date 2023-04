1 maja już po raz 21. gitarzyści zgromadzeni na wrocławskim Rynku spróbują pobić Gitarowy Rekord Świata. W imprezie udział wezmą gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, m.in. Steve Vai, Michael Angelo Batio, a także Grzegorz Skawiński, Sebastian Riedel czy Mrozu.

Gitarowy Rekord Świata / materiały prasowe /

Co roku miłośnicy gitarowego grania spotykają się w stolicy Dolnego Śląska, aby wraz z zaproszonymi muzykami zagrać utwór Jimiego Hendrixa "Hey Joe". W tym roku na Scenie Głównej pojawi się amerykański wirtuoz gitary Steve Vai, słynący z oryginalnych strojów metalowy zespół Lordi oraz amerykański bluesman Vasti Jackson.

Udział w imprezie zapowiedzieli także Kamil Bednarek, który wykona piosenkę Marka Grechuty "Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy" oraz laureat tegorocznych Fryderyków Mrozu, który zaśpiewa swój hit "Jak nie my, to kto".

1 maja odbędzie się także premiera nowej wersji utworu "Czerwony jak cegła" grupy Dżem, którą wykona syn Ryszarda Riedla, Sebastian wraz z Jose Torresem i Leszkiem Cichońskim. Na scenie zobaczyć będzie można także Grzegorza Skawińskiego, Wojciecha Pilichowskiego czy finalistę The Voice of Poland Łukasza Drapałę. W postać Jimiego Hendrixa, wcieli się z kolei znany wrocławski plastyk, Tomasz Broda. Za gitarę chwycą również światowej sławy pianista jazzowy Leszek Możdżer i znany polski koszykarz, wieloletni kapitan Śląska Wrocław i reprezentant kraju, Maciej Zieliński.

Na sześciu scenach w Rynku od rana trwać będą koncerty, a także warsztaty, konkursy i spotkania. O godz. 10 na Scenie pod Pręgierzem swój wirtuozerski popis da Michael Angelo Batio uznawany za najszybszego gitarzystę świata. Przy ul. Kuźniczej wystąpią z kolei laureaci castingu na "Twoje 5 minut sławy", a na placu Solnym testować można będzie gitarowe wzmacniacze. Swoją Scenę Gitarlandii przed Kościołem Garnizonowym będą mieli najmłodsi, zaś na scenie klubu Proza zagra duet gitar klasycznych Pełech-Horna i odbędą się warsztaty gitarowe. Z kolei w Zielonej Strefie Gitary będzie można naładować swój wzmacniacz, wytwarzając prąd na eko-rowerze oraz obejrzeć plenerową wystawę portretów gwiazd gitary autorstwa Macieja Świętego. Dostępna będzie również wypożyczalnia gitar. Zaplanowano także konkursy - na "gitarę z byle czego" i najbardziej szalone przebranie.

O godz. 15 z balkonu Muzeum Pana Tadeusza sam Wojski zaintonuje na rogu "Hey Joe" - hymn Gitarowego Rekordu Świata. Tego dnia gitarzyści będą mogli także przejechać się zabytkowym kabrioletem Jelcz.

Udział w Gitarowym Rekordzie Świata jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Organizatorzy zachęcają, aby już teraz zgłaszać swój udział w imprezie. Można to zrobić TUTAJ. Zapisać będzie można się także 1 maja w punkcie rejestracji na wrocławskim Rynku, który działał będzie w godz. 10 - 15:45. Rejestracja uczestników będzie możliwa również 30 kwietnia przy wejściu na koncerty festiwalu 3-Majówka, który od lat towarzyszy Gitarowemu Rekordowi.

Do pobicia Rekordu z 2022 roku potrzeba przynajmniej 7 tys. 677 instrumentów strunowych. Aby zagrać 1 maja na wrocławskim Rynku, wystarczy mieć gitarę i znać pięć podstawowych akordów C/G/D/A/E potrzebnych do wykonania utworu "Hey Joe". Do rekordu liczą się wszystkie rodzaje gitar - akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele. Oficjalna próba ustanowienia nowego Gitarowego Rekordu Świata zaplanowana jest na godz. 16.

Osoby, które nie przyjadą do Wrocławia, mogą dołączyć do Największej Gitarowej Orkiestry Świata, grając online. Rejestracja osób grających online będzie możliwa wyłącznie w dniu imprezy.