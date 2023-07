20-letni mężczyzna zginął w czwartek po zderzenia auta osobowego z kombajnem na drodze wojewódzkiej nr 396 między miejscowościami Pełczyce i Gaj Oławski na Dolny Śląsku. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący oplem 20-letni mieszkaniec powiatu strzelińskiego podczas manewru wyprzedzania, czołowo zderzył się z kombajnem rolniczym - przekazała rzecznika oławskiej policji asp.szt. Wioletta Polerowicz.

Młody mężczyzna zginął na miejscu. Kierowca kombajnu nie doznał obrażeń, był trzeźwy.

Kolejny raz apelujemy zarówno do kierujących, jak i pieszych o zachowanie ostrożności na drodze, stosowanie się do obowiązujących przepisów oraz kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg - podkreśliła policjantka.