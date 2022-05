Braki kadrowe wśród kierowców to powód zmian w rozkładach jazdy piętnastu linii autobusowych w Warszawie. Zmiany obowiązują od dzisiaj. Kursy są rzadsze albo krótsze.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Linie, których kursy zostały zmodyfikowane, zostały wybrane na podstawie analizy liczby pasażerów.

W Warszawie działa ponad 300 linii autobusowych dziennych i nocnych. Zmienione rozkłady jazdy niektórych już w ubiegłym tygodniu pojawiły się na tablicach przystankowych.

Zmiany dotyczą linii:

131,

133,

135,

152,

179,

183,

207,

303,

314,

331,

503,

507,

511,

512,

523.

Trzy linie autobusowe będą miały skrócone godziny kursowania. To linie, których autobusy jeżdżą tylko w godzinach szczytu, głównie w godzinach nauki szkolnej: 314 nie będzie miała dwóch ostatnich kursów, 303 ma jeździć od godz. 7:00 do 18:00, a 207 od 6:00 do 18:00.