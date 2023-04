Od dzisiaj zmienia się organizacja ruchu na ulicy Mysiej w centrum Warszawy. Wjazd po raz pierwszy będzie możliwy od strony ulicy Nowy Świat w kierunku Brackiej. Zmiany organizacji ruchu wprowadzane są w związku z przebudową placu Trzech Krzyży.

Panorama Warszawy z ostatniego piętra stołecznego biurowca Widok Towers. Zdjęcie ilustracyjne / Radek Pietruszka / PAP

Do tej pory ruch na ulicy Mysiej był kierowany od ulicy Brackiej do Nowego Światu. Komplikowało to dojazd do budynków w tym rejonie od strony mostu Poniatowskiego, czy ulicy Książęcej. W pierwszym przypadku zawrócić można było dopiero na wiecznie zakorkowanym rondzie Dmowskiego, a w drugim trzeba przejechać cały plac Trzech Krzyży i skręcić dopiero w ulicę Piękną, a następnie w Kruczą.

Duże zmiany dla kierowców

Od poniedziałku w ulicę Mysią będzie można skręcić z Nowego Światu, tuż po zjeździe z ronda de Gaulle'a. Kierowcy jadący od strony mostu Poniatowskiego będą mogli na rondzie de Gaulle'a skręcić w Nowy Świat i od razu w ulicę Mysią. Z kolei jadący od strony Książęcej skręcą w Nowy Świat i zawrócą na rondzie de Gaulle'a.

Poniedziałkowe zmiany mogą spowodować większy ruch na ulicy Mysiej i większe niż do tej pory problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania w rejonie Skweru Wolności Słowa.

Remont placu Trzech Krzyży ma zakończyć się latem.