Zastępca burmistrza warszawskiej dzielnicy Praga-Południe Adam C. trafił na dwa miesiące do aresztu. We wtorek samorządowiec został zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego m.in. pod zarzutem korupcji.

Oprócz Adama C. w ręce funkcjonariuszy wpadł jeszcze naczelnik dzielnicowego wydziału architektury i budownictwa Jan G. oraz dwóch przedsiębiorców. Do aresztu wraz z wiceburmistrzem, tyle, że na miesiąc, ma trafić jeden z biznesmenów. Naczelnik urzędu dzielnicy ma policyjny dozór i musiał zapłacić kaucję. Drugi z przedsiębiorców też musi się regularnie meldować policjantom. Z ustaleń śledztwa wynika, że zastępca burmistrza zataił prowadzenie działalności gospodarczej. Miał zatrudnić w urzędzie Jana G., a ten w zamian miał wydać korzystną dla Adama C. decyzję administracyjną w sprawie inwestycji deweloperskiej realizowanej w warszawskim Rembertowie. Oprócz zarzutu korupcji zatrzymani są też podejrzani o przestępstwa skarbowe. Adam C. zajmuje się w dzielnicowym ratuszu architekturą i budownictwem, gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz zamówieniami publicznymi.