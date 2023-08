Kolejne kąpieliska na Mazowszu zostały zamknięte, najczęściej przez zakwit sinic. Sytuację może poprawić pogoda - w pierwszej części tego tygodnia w prognozach nie ma upałów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zakazy kąpieli obowiązują obecnie na kąpielisku Dzika Plaża w Nieporęcie w powiecie legionowskim, w Zalewie Żyrardowskim w Żyrardowie oraz w Zalewie Łosickim w Łosicach.

Zakazy kąpieli obowiązują do odwołania.

Po problemach, które pojawiły się na początku sierpnia, problemu sinic nie ma już w okolicy Płocka. Tam zamknięte były kąpieliska Sobórka i Soczewka. W tej części Mazowsza działa też kąpielisko w miejscowości Grabina.

W ubiegłym tygodniu możliwość kąpieli przywrócono na kąpielisku nad Jeziorkiem Czerniakowskim, gdzie w lipcu również wykryto sinice.

W centralnej Polsce poniżej 30 stopni Celsjusza

W pierwszej części tego tygodnia w prognozach pogody nie ma upałów. Ostrzeżenia przed upałami synoptycy wydali za to dla wschodniej części Podkarpacia i południa Lubelszczyzny. Alerty będą aktualne co najmniej do środy.

Temperatura powyżej 30. stopni dzisiaj i jutro może pojawić się między innymi w okolicy Rzeszowa, Przemyśla, Krosna, Sanoka i Hrubieszowa.