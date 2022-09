Dobra wiadomość dla mieszkańców stolicy. Od dziś na Bródno dojeżdża II linia metra. Dzięki temu podróż z północno-wschodniej części Warszawy do centrum potrwa około 20 minut.

/ Rafał Guz / PAP

Druga linia metra połączyła w końcu Bemowo z Bródnem i liczy 21 stacji. Trzy nowo otwarte stacje to: Zacisze - pod ulicą Figara w pobliżu skrzyżowania z Codzienną, Kondratowicza - przy skrzyżowaniu ul. Malborskiej i Kondratowicza oraz Bródno - przy skrzyżowaniu ulicy Kondratowicza i Rembielińskiej. Łączą je ponad cztery kilometry torowiska.

Otwarcie nowych stacji z pewnością ułatwi podróż tutejszych mieszkańców do centrum miasta. To wspaniała wiadomość! Czekaliśmy 4 lata na to, żeby w końcu otworzyli te stacje - mówi nam mieszkanka jednego z bródnowskich osiedli. Stacje są przestrzenne, czyste, bardzo atrakcyjne dla oka. Bardzo mi się podobają. Cieszę się, że w naszej dzielnicy udało się skończyć taką inwestycje - wtóruje jej inna kobieta. Podobają mi się nowe stacje. Ale ławki na stacji Bródno są bardzo niewygodne. To jedyny minus. A szkoda - dodaje inny mieszkaniec.

Wraz z uruchomieniem nowych stacji zwiększy się też częstotliwość przejazdu pociągów w godzinach szczytu. Na I linii metra będą one jeździć co 2,20 min. i co 2,50 min na II linii. To długo wyczekiwana inwestycja. Prace zaczęły się w maju roku 2022. Pamiętamy jak długo kiedyś trwała budowa metra, teraz ten czas jest o wiele krótszy - mówił podczas otwarcia prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Na tym jednak nie poprzestajemy, chcemy wykończyć kolejne stacje metra na Bemowie. Poza tym chcemy także zacząć planować budowę III linii - dodał.

Nowoczesne technologie

Na nowych stacjach po raz pierwszy zastosowano system wspomagania słuchu. Zainstalowane zostały specjalnie pętle indukcyjne, czyli urządzenia, które łączą się bezpośrednio z aparatami słuchowymi. Ułatwi to poruszanie się osobom starszym i z niepełnosprawnościami w tunelach metra.

Udogodnieniem dla pasażerów i pewną nowością w tym środku komunikacji będą także ruchome chodniki - znane doskonale z lotnisk. Zainstalowano je w jednym z najdłuższych korytarzy podziemnej kolei - na stacji Kondratowicza, pod ulicą św. Wincentego. Nie bez powodu pojawiły się one akurat na tej stacji. Z uwagi na bliskość szpitala ułatwią one podróż osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Zmiany w kursowaniu

Po otwarciu nowych stacji zmieni się też dotychczasowe kursowanie autobusów na trasie metra. Większość dotychczasowych linii autobusowych zostanie, pojawią się nowe, a część wschodniej Białołęki zyska dojazd do metra nawet co kilka minut. Zmian w komunikacji naziemnej będą obowiązywać od soboty, 1 października. Nowe trasy autobusów można sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.