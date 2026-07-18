Wystarczy koszyk i spacer do lasu. Polacy ruszają na darmowe samozbiory

RMF24

Polskie lasy obfitują obecnie w prawdziwy skarb lata, który w sklepach potrafi słono kosztować. Leśnicy oficjalnie ogłosili start sezonu i przypominają: te pełne witamin owoce każdy z nas może zbierać całkowicie za darmo i bez żadnych limitów. Wystarczy zabrać koszyk i wybrać się na rodzinny spacer, by zyskać naturalną bombę zdrowotną.

Maliny - leśne skarby lata

W lipcu na leśnych polanach i wśród prześwietlonych zagajników pojawiają się maliny – niekwestionowane królowe runa leśnego.

„Sezon na leśne samozbiory uważamy za w pełni otwarty! Przedstawiamy niekwestionowaną królową lipcowego runa leśnego – malinę właściwą, czyli botanicznie Rubus idaeus” – ogłaszają leśnicy z Nadleśnictwa Pułtusk.

Te niewielkie, soczyste owoce zachwycają nie tylko intensywną czerwienią i charakterystycznym zapachem, ale przede wszystkim naturalnością. Jak podkreślają leśnicy, „leśne owoce nie znają sztucznych oprysków ani nawozów. Są naturalne, czyste i po brzegi wypełnione witaminami”.

Maliny prosto z natury – zdrowie i smak

Maliny leśne to prawdziwa bomba witaminowa. Ich największą zaletą jest to, że rosną z dala od miejskich zanieczyszczeń i chemii, dzięki czemu są nie tylko smaczne, ale też wyjątkowo zdrowe. Owoce te są bogate w witaminę C, witaminy z grupy B, minerały, a także błonnik.

Leśne maliny wyróżniają się także niepowtarzalnym aromatem i smakiem, których próżno szukać na sklepowych półkach.

Leśnicy zachęcają do darmowych łowów na ten letni przysmak / Shutterstock

„Smak i zapach, których nie kupicie w markecie – słońce i leśny mikroklimat robią swoje. Ten aromat jest po prostu nie do podrobienia” – czytamy w komunikacie leśników.

Te specjały lata można wykorzystać na wiele sposobów: jako bazę do letnich wypieków, domowych soków, dżemów, a także jako dodatek do naleśników czy deserów.

Malinowe łowy – dla każdego i za darmo

Warto przypomnieć, że w polskich lasach każdy może zbierać owoce runa leśnego na własne potrzeby – zupełnie za darmo i bez ograniczeń ilościowych. To doskonała okazja, by połączyć przyjemny spacer z rodzinną aktywnością i czerpać z natury to, co najlepsze.

Leśnicy zachęcają:

Pakujcie więc koszyki, kobiałki, zabierzcie ze sobą rodzinę i ruszajcie na spacer połączony z pysznym poszukiwaniem skarbów lata.

Przy zbiorach należy jednak pamiętać o poszanowaniu przyrody – nie wolno niszczyć krzewinek i należy zachować ostrożność, by nie naruszać leśnego ekosystemu.

Malina właściwa – nie tylko smak, ale i zdrowie

Malina właściwa (Rubus idaeus) to gatunek powszechnie występujący w polskich lasach, szczególnie na polanach i w miejscach, gdzie gleba jest żyzna i bogata w azot. Nazwa Rubus pochodzi od łacińskiego słowa „ruber”, oznaczającego kolor czerwony – barwę charakterystyczną dla dojrzałych owoców.

Właściwości lecznicze malin znane są od tysięcy lat. Już starożytni Grecy i Rzymianie wykorzystywali je nie tylko w kuchni, ale także w medycynie. Maliny są szczególnie polecane w leczeniu przeziębień, a sok i powidła z malin sprawdzą się idealnie w zimowych miesiącach.

Owoce te mają szerokie zastosowanie – nadają się do ciast, placków, naleśników, deserów, a nawet jako składnik tradycyjnych nalewek czy syropów.

Właściwości prozdrowotne malin

Maliny to nie tylko smak i aromat, ale również liczne korzyści dla zdrowia. Oprócz owoców, cenne właściwości mają także liście malin, z których można przyrządzać lecznicze napary.

Maliny działają przeciwgorączkowo, wspomagają potliwość, rozgrzewają organizm, a także wykazują działanie uspokajające. Chronią przed miażdżycą, wspierają leczenie biegunek, wzmacniają układ odpornościowy, opóźniają procesy starzenia i mogą stanowić ochronę przed nowotworami.