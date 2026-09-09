Wypadek na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Rozpędzony skład uderzył w auto

RMF24

Wypadek kolejowy na Mazowszu. Ciężarówka wjechała pod pociąg w miejscowości Sokolniki Suche. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do wypadku doszło na linii kolejowej nr 22 Wolanów - Przysucha. Ok. 11:25 w miejscowości Sokolniki Suche na wyposażony w sygnalizację świetlną przejazd kolejowy wjechała ciężarówka. W auto wjechał rozpędzony pociąg osobowy PKP Intercity „Koziołek” relacji Szczecin - Lublin. Wykoleiła się lokomotywa i pierwszy wagon.

Trwa resuscytacja oddechowa jednej osoby. Strażacy próbują też dotrzeć do maszynisty.

Na miejsce jadą kolejne służby.

Ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 między Wolanowem a Przysuchą jest wstrzymany.

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