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Wypadek na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Rozpędzony skład uderzył w auto

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 września (11:58)

Wypadek kolejowy na Mazowszu. Ciężarówka wjechała pod pociąg w miejscowości Sokolniki Suche. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Wypadek na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Rozpędzony skład uderzył w auto
Zdjęcie z miejsca wypadku, źródło Krzysztof Sobczak, wójt gminy Wieniawa, Facebook /-

Do wypadku doszło na linii kolejowej nr 22 Wolanów - Przysucha. Ok. 11:25 w miejscowości Sokolniki Suche na wyposażony w sygnalizację świetlną przejazd kolejowy wjechała ciężarówka. W auto wjechał rozpędzony pociąg osobowy PKP Intercity „Koziołek” relacji Szczecin - Lublin. Wykoleiła się lokomotywa i pierwszy wagon. 

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Trwa resuscytacja oddechowa jednej osoby. Strażacy próbują też dotrzeć do maszynisty.

Na miejsce jadą kolejne służby. 

Ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 między Wolanowem a Przysuchą jest wstrzymany. 

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Wkrótce więcej informacji


Źródło: RMF FM
Tagi: Pociąg wypadek
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