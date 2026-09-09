Wypadek na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Rozpędzony skład uderzył w auto

Do wypadku doszło na linii kolejowej nr 22 Wolanów - Przysucha. Ok. 11:25 w miejscowości Sokolniki Suche na wyposażony w sygnalizację świetlną przejazd kolejowy wjechała ciężarówka. W auto wjechał rozpędzony pociąg osobowy PKP Intercity „Koziołek” relacji Szczecin - Lublin. Wykoleiła się lokomotywa i pierwszy wagon.
Trwa resuscytacja oddechowa jednej osoby. Strażacy próbują też dotrzeć do maszynisty.
Na miejsce jadą kolejne służby.
Ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 między Wolanowem a Przysuchą jest wstrzymany.
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