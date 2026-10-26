Wymachiwał siekierą w centrum Warszawy. Zaskakujący finał poszukiwań

Do zdarzenia doszło po tym, jak policja otrzymała kilka zgłoszeń dotyczących mężczyzny wymachującego siekierą na Wybrzeżu Gdańskim w centrum Warszawy i wykonującego ruchy przypominające uderzenia - wynikało z relacji świadków.
Informacja o poszukiwanym wraz z jego rysopisem trafiła do patroli pełniących służbę w Śródmieściu. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna oddalił się w kierunku Bulwarów Wiślanych. Przeszukali okolicę, jednak nie znaleźli podejrzanego.
Sprawą zajęli się następnie kryminalni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Jeszcze tego samego dnia zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym nagranie wideo i wizerunek mężczyzny.
Policjant rozpoznał go w autobusie
Przełom nastąpił następnego dnia. Policjant ze śródmiejskiej komendy, jadąc autobusem na służbę, zauważył pasażera odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego.
Mężczyzna wysiadł z autobusu na warszawskiej Białołęce i wszedł do restauracji orientalnej przy ulicy Aluzyjnej. Funkcjonariusz poszedł za nim, a ze względu na ryzyko agresywnego zachowania wezwał patrol.
Na miejsce przyjechali policjanci z komisariatu w Białołęce, którzy zatrzymali 31-latka. Jak przekazano w komunikacie, to obywatel Polski, wcześniej wielokrotnie notowany. W chwili zatrzymania znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało blisko dwa promile.
Przyznał, że wymachiwał siekierą
Po nocy spędzonej w policyjnej celi i wytrzeźwieniu mężczyzna został przesłuchany. Według policji przyznał, że wymachiwał siekierą na Wybrzeżu Gdańskim.
Usłyszał zarzut związany z narażeniem człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyn zakwalifikowano jako występek o charakterze chuligańskim. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.