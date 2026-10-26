Wymachiwał siekierą w centrum Warszawy. Zaskakujący finał poszukiwań

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31-latek, który wymachiwał siekierą na warszawskim Wybrzeżu Gdańskim, został zatrzymany dzień później na Białołęce. Rozpoznał go policjant, który jechał autobusem do pracy. Mężczyzna usłyszał zarzut narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Do zdarzenia doszło po tym, jak policja otrzymała kilka zgłoszeń dotyczących mężczyzny wymachującego siekierą na Wybrzeżu Gdańskim w centrum Warszawy i wykonującego ruchy przypominające uderzenia - wynikało z relacji świadków.

Informacja o poszukiwanym wraz z jego rysopisem trafiła do patroli pełniących służbę w Śródmieściu. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna oddalił się w kierunku Bulwarów Wiślanych. Przeszukali okolicę, jednak nie znaleźli podejrzanego.

Sprawą zajęli się następnie kryminalni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Jeszcze tego samego dnia zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym nagranie wideo i wizerunek mężczyzny.

Policjant rozpoznał go w autobusie

Przełom nastąpił następnego dnia. Policjant ze śródmiejskiej komendy, jadąc autobusem na służbę, zauważył pasażera odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego.

Mężczyzna wysiadł z autobusu na warszawskiej Białołęce i wszedł do restauracji orientalnej przy ulicy Aluzyjnej. Funkcjonariusz poszedł za nim, a ze względu na ryzyko agresywnego zachowania wezwał patrol.

Na miejsce przyjechali policjanci z komisariatu w Białołęce, którzy zatrzymali 31-latka. Jak przekazano w komunikacie, to obywatel Polski, wcześniej wielokrotnie notowany. W chwili zatrzymania znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało blisko dwa promile.

Przyznał, że wymachiwał siekierą

Po nocy spędzonej w policyjnej celi i wytrzeźwieniu mężczyzna został przesłuchany. Według policji przyznał, że wymachiwał siekierą na Wybrzeżu Gdańskim.

Usłyszał zarzut związany z narażeniem człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyn zakwalifikowano jako występek o charakterze chuligańskim. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.