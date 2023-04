Młody nietoperz wczesnym popołudniem 10 kwietnia leżał na trawniku w Parku Praskim. Zauważyli go przechodnie, którzy powiadomili patrol straży miejskiej.

/ Ekopatrol/Straż Miejska /

Do patrolujących teren Parku Praskiego strażników, podszedł jeden ze spacerowiczów i poinformował ich, że na pobliskim trawniku leży nietoperz, który chyba wymaga pomocy.

Zwykle apelujemy do mieszkańców stolicy, by w okresie lęgowym nie zbliżali się do młodych zwierząt, a szczególnie ptaków, które wypadły z gniazd podczas nauki latania. Tym razem jednak dobrze się stało, że nas powiadomiono. Młody nietoperz leżał na słońcu i był odwodniony, a dookoła kręciło się sporo psów - powiedziała inspektor Justyna Faltynowska z patrolu, który interweniował w Parku Praskim.

Funkcjonariusze zaopiekowali się nietoperzem. Podnieśli ssaka z trawnika i umieścili w pudełku, które ustawili w cieniu. Zwierzakowi dano pić i wezwano Ekopatrol. Widać było, że maluch odzyskuje siły.

Strażnicy Ekopatrolu zabrali nietoperza i przewieźli do fortu przy ulicy Jeziorańskiego, gdzie został wypuszczony na wolność.