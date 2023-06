Do warszawskich strażników miejskich, którzy patrolowali ulicę Czackiego podeszła kobieta, która poinformowała, że w zaparkowanym nieopodal samochodzie znajduje się pies. Narastający upał mógł doprowadzić do śmierci zwierzęcia. Strażnicy by ocalić psa, musieli wybić w aucie szybę.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXX Około godziny 12.30 strażnicy miejscy interweniowali przy ulicy Czackiego, gdy podeszła do nich zdenerwowana kobieta. Poinformowała , że w zaparkowanym niedaleko, rozgrzanym audi zamknięty jest pies. W aucie były zasunięte szczelnie szyby, a zwierzę nie miało dostępu do wody. Kontakt z właścicielem samochodu nic nie dał, bo była nim firma leasingowa. Wezwani na miejsce policjanci ocenili, że nie jest możliwe bezinwazyjnie otwarcie samochodu. Podjęto decyzję o wybiciu szyby w aucie. Uwolnionym ze środka, zasapanym zwierzakiem zaopiekował się Ekopatrol straży miejskiej. Pies trafił do schroniska „Na Paluchu”. Jego właścicielowi grozi grzywna lub nawet do dwóch więzienia.

