Strażniczka miejska z Ekopatrolu znalazła na warszawskich Bielanach królika. Może rozpoznajesz go na zdjęciu?

/ Straż miejska Warszawa /

Strażnicy miejscy z Ekopatrolu w Warszawie otrzymali rankiem 15 kwietnia zgłoszenie o króliku, który błąka się w okolicach jednego z bloków przy ulicy Bogusławskiego, na Chomiczówce.

Zwierzę zabrał do domu jeden z mieszkańców, który obawiał się, że puchatym gryzoniem może nadmiernie zainteresować się np. pies. Ze względu na stan zdrowia, mężczyzna nie mógł zatrzymać znalezionego zwierzaka, więc wezwał na pomoc Ekopatrol straży miejskiej.

Strażnicy stwierdzili, że królik jest w dobrej formie i nie wymaga pomocy weterynarza. Nie posiadał za to żadnej adresówki ani chipa, które pozwoliłyby na identyfikację opiekuna.

Postanowiłam przygarnąć królika do chwili odnalezienia właściciela. Zamieszkał ze mną. Nadałam mu tymczasowe imię Bugs, bo bardzo przypomina tę postać z kreskówki - mówi młodsza strażniczka Katarzyna Caldarella z Ekopatrolu.

/ Straż miejska Warszawa /

W ten sposób królik znalazł nowy dom w podwarszawskich Ząbkach. Okazał się bardzo towarzyski i przyjaźnie nastawiony do innych zwierząt, co jest o tyle ważne, że zamieszkał z dwoma szczurami i dwoma chomikami, należącymi już wcześniej do strażniczki.

Bugs szybko zwiedził każdy kąt w nowym mieszkaniu. Jeśli po zwierzę nie zgłosi się właściciel, być może uzupełni domowe stadko funkcjonariuszki na stałe.