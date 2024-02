Ktoś sforsował podwójnie zamknięte drzwi i wszedł do wysokiego na 90 metrów pylonu mostu Świętokrzyskiego. Miejsce zabezpieczyli strażnicy miejscy, którzy powiadomili inne służby.

/ Straż Miejska Warszawy /

We wtorek, około południa, strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o uszkodzonych drzwiach wejściowych do pomieszczeń technicznych, znajdujących się w pylonie Mostu Świętokrzyskiego.

Gdy strażnicy miejscy przyjechali na miejsce zobaczyli, że uszkodzony został zarówno metalowy skobel z kłódką, jak i zamek zabezpieczający drzwi do wnętrza konstrukcji. Strażnicy sprawdzili, czy nikogo nie ma w środku i czy nie doszło do naruszenia struktury mostu.





Most Świętokrzyski stanowi element infrastruktury krytycznej miasta, dlatego sprawdzono też, czy nikt nie uzyskał dostępu do lin konstrukcyjnych. Wejście do pylonu zostało zabezpieczone, a sprawą włamania zajmie się policja